Maison du Val d'Aoste, Linty lascia

Paolo Linty, titolare della società Linty Conseils, lascerà il 31 dicembre 2019 la gestione della Maison du Val d'Aoste a Parigi. Lo ha annunciato lui stesso in un post su facebook. Contattato telefonicamente, spiega: "Finisco un lavoro iniziato 13 anni fa con dei risultati positivi, questo nessuno me lo può sindacare". Nelle scorse settimane la procura regionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta ha confermato l'apertura di un'istruttoria su un possibile danno erariale legato alla sede di rappresentanza della Regione nella capitale francese. "Dell'indagine della Corte dei conti - afferma Linty - non so nulla. Io partecipo a un appalto e faccio le cose che il contratto mi dice di fare. La cosa non mi tange".



Attualmente la sua società gestisce la struttura in regime di

proroga, in attesa dell'espletamento della gara d'appalto per la

gestione nel secondo semestre 2019.



"Quando ho iniziato a lavorare a Parigi - scrive su facebook

- i turisti francesi che partivano in un anno per trascorrere le

loro vacanze in Valle d'Aosta erano 69.712. Dal primo gennaio

prossimo farò un altro lavoro e oggi, mentre mi preparo a questo

cambiamento, sono 108.471. Il resto? Chiacchiere e distintivi".

Finaosta versa circa 160 mila euro annui alla sua società

che, in base al capitolato d'appalto, deve far fronte anche a

due unità di personale. "Se partecipo solo io - dice Linty - è

perché il capitolato richiesto, per rapporto alla somma a base

d'asta, fa che poi ci sia sempre solo io".