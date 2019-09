Moto contro auto, grave 36enne

Un motociclista di 36 anni, residente in Valle d'Aosta, è rimasto gravemente ferito oggi in uno scontro con un auto sulla statale 26, tra Quart e Saint-Marcel. L'uomo è ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto Parini di Aosta.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.