Sport e festa, torna Edileco Run24

Una grande festa del running nel centro di Aosta che durerà 24 ore: il 28 e il 29 settembre, torna per la terza volta l'Edileco Run24, corsa a staffetta, competitiva e non, nel centro della città. Lo start è previsto alle 16 di sabato 28 settembre, in piazza Chanoux; il percorso è di 3 chilometri e si snoda nel centro storico di Aosta passando anche nell'area del Teatro romano. Tra le partecipazioni eccellenti è attesa anche quella della maratoneta azzurra Catherine Bertone che correrà per la squadra dell'associazione La casa di sabbia, a sostegno delle famiglie con bambini disabili.

La manifestazione - presentata oggi dalla vice presidente dell'Asd 24 Sara Faraci e dal sindaco di Aosta Fulvio Centoz - prevede anche iniziative collaterali: la Baby Run24, per i bambini dai 0 ai 10 anni, la Digital graffiti e mapping Live, spettacolo di proiezione luminosa e mapping live sulla facciata del municipio e dalle 22.30 la Silent disco, animata da tre Dj.