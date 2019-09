Sport per tutti, tornano le Uispiadi

Compiono 10 anni le Uispiadi, manifestazione che si propone di promuovere la pratica dello sport (per tutti) e sani stili di vita. L'edizione 2019 si svolgerà il 15 settembre, dalle 14,30, nell'area verde di regione Tzambarlet, ad Aosta. La partecipazione è libera. "Sarà l'occasione - spiegano gli organizzatori - per presentare le attività svolte dalle varie società sportive affiliate all'Uisp e per trascorrere un pomeriggio di sport e divertimento". Le discipline proposte sono mountain bike, arti marziali, ginnastica, atletica, rugby, calcetto, basket, pallavolo.

Inoltre saranno organizzati giochi tradizionali come la corsa con i sacchi, il tiro alla fune e gli aquiloni.