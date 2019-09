Laniéce, fiducia condizionata a Governo

"Esprimerò la fiducia al nuovo Governo, che sarà confermata nel tempo in base all'attenzione e all'impegno del nuovo Governo sulla tutela autonomie speciali e sulle politiche per la montagna. E su questo il primo banco di prova sarà la Legge di Bilancio". Lo ha dichiarato in aula il senatore dell'Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce, durante le dichiarazioni di voto sul nuovo Governo. "Ho apprezzato - ha detto Lanièce a Conte - il riferimento alle autonomie speciali contenuto nel programma di Governo. Il nostro territorio ha esigenze che si soddisfano al meglio anche grazie a un rafforzamento degli strumenti di autogoverno. Anche per questo è importante che si ricostituisca in tempi rapidi la Commissione Paritetica. Allo stesso tempo è importante che il nuovo Governo si doti di una specifica politica per tutti i territori di montagna, che hanno necessità e problemi particolareggiati e che come tali devono essere rafforzati".