Lega Vda, Governo non tutela autonomie

"Bloccare la legge regionale di una Regione a Statuto speciale come primo atto, dimostra sin da subito e in maniera molto chiara la linea dell'attuale Governo.

Un Governo che, da un lato, opera una discriminazione nei confronti dei cittadini italiani i cui interessi vengono dopo quelli degli immigrati. Dall'altro lato, nonostante le edulcorate enunciazioni dei 26 punti programmatici, il nuovo esecutivo non ha chiaramente alcuna intenzione di tutelare le Autonomie speciali già esistenti e, anzi, dichiara loro guerra sin da subito". E' quanto si legge in una nota della lega vallée d'Aoste in merito alla formazione del nuovo governo nazionale.

"Viene spontaneo chiedersi come questo Governo porterà avanti le legittime richieste di autonomia dei cittadini lombardi e veneti. Ma non solo. Come potranno i Parlamentari valdostani, alla luce della chiara direzione intrapresa, sostenere un Governo che andrà a ledere ulteriormente l'autonomia delle Regioni a Statuto speciale?" prosegue la nota.