Camandona e Cazzanelli verso Manaslu

Gli alpinisti valdostani Marco Camandona e Francois Cazzanelli sono partiti per il Nepal con l'obiettivo di scalare il Manaslu (8.163 metri). Con loro ci sono anche Emrik Favre, Francesco Ratti e lo svizzero Andreas Steindl. La spedizione si acclimaterà tentando di raggiungere la vetta inviolata del Pangpoche (6.620 metri) in totale stile alpino. Successivamente gli alpinisti si sposteranno al Manaslu per affrontarlo su due pareti: tramite la via Hajzer-Kukuczka del 1986 sul versante nord-est che attualmente risulta non ripetuta e sulla via classica puntando a battere il record di velocità.