Progetto video per promozione Vda

La Giunta regionale ha approvato il progetto promozionale consistente nella realizzazione e divulgazione di produzioni televisive e servizi per il posizionamento della marca Valle d'Aosta e delle relative strategie di comunicazione. L'iniziativa vuole essere di sostegno all'offerta turistica outdoor della destinazione Valle d'Aosta (in particolare bike, trekking, trail). "Tale azione - si legge in una nota - permetterà di raggiungere un vasto pubblico, selezionato e attento agli specifici segmenti di prodotto turistico che si intendono comunicare. Inoltre, si acquisiscono servizi specialistici finalizzati a definire il posizionamento della marca Valle d'Aosta e a elaborare un messaggio creativo ideato per comunicare efficacemente gli elementi distintivi e caratterizzanti dell'offerta turistica regionale".