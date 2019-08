Sabato ad Aosta big del salto dell'asta

(ANSA) - AOSTA, 29 AGO - Alcuni dei migliori astisti a livello internazionale e le migliori atlete italiane si sfideranno sabato prossimo 31 agosto, alle 21, in piazza Chanoux di Aosta, nel tentativo di conquistare la qualificazione ai prossimi Campionati mondiali di atletica leggera di Doha, in Qatar. La manifestazione sportiva, sostenuta dal Comune di Aosta e organizzata dalla società AreaSport, rientra nel calendario degli appuntamenti riconosciuti dalla federazione internazionale. Attese Roberta Bruni (Carabinieri), medaglia d'oro alle recenti Universiadi di Napoli e vincitrice della precedente edizione della kermesse aostana, Elisa Molinarolo (Aristide Coin Venezia), terza nel ranking italiano, e la campionessa italiana Sonia Malavisi (Fiamme Gialle), che oggi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell'evento assieme all'assessore comunale Carlo Marzi e al patron di Asta in piazza Fulvio Assanti.