Lanièce, pronti sostenere nuovo Governo

Il gruppo delle Autonomie del Senato "è disponibile a sostenere un governo" con maggioranza incentrata su M5s e Pd che si dovesse formare, se esso avrà "una forte impronta europeista", anche perché le elezioni rischiano di portare all'esercizio provvisorio e all'aumento dell'Iva. Lo hanno detto la presidente del Gruppo Julia Unterberger e il vice Albert Laniece. Per Laniece "sarebbe grave un ritorno alle urne" in autunno. "Troviamo interessante il tentativo di creare una maggioranza alternativa, noi siamo disponibili a confrontarci" con M5s e Pd. Laniece ha ribadito che i "paòette" sarebbero "la vocazione nettamente europeista" del governo, "l'esplicito riconoscimento delle Autonomie speciali e delle minoranze linguistiche e "politiche attive per i territori di montagna".