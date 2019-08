Opera Margaroli in Parco Castel Savoia

Un'installazione di 'land art site-specific', un'opera artistica creata per esistere in un determinato paesaggio naturale, è stata inaugurata martedì 13 agosto nel parco di Castel Savoia, a Gressoney-Saint-Jean. Si tratta di due grandi occhi realizzati a partire da una coppia di blocchi di roccia. 'Looking for', ideata dall'artista Chicco Margaroli, si inserisce nell'ambito del progetto Alcotra 'Jardins des Alpes'. L'iniziativa coinvolge i principali giardini dell'arco alpino occidentale e in Valle d'Aosta è curata dall'assessorato all'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale. "La scelta artistica della mostra che abbiamo inaugurato - commenta l'assessore Albert Chatrian - è un esempio di come si possa fare arte, abbellire, arricchire il nostro paesaggio e il nostro stesso habitat senza 'consumare' materiali naturali e soprattutto senza danneggiare l'ambiente. Abbiamo un enorme patrimonio naturale, partiamo da lì per coltivare i nostri sogni e non arrenderci alla paura".