Sav, nuovo sito sempre aggiornato

La Sav - Società autostrade valdostane spa - ha attivato una nuova versione del proprio sito internet, in un momento particolare per l'esodo estivo e la frana di Quincinetto. Accedendo da smartphone a www.sav-a5.it - fa sapere la concessionaria - si apre un portale "direttamente collegato con la centrale operativa di Sav". Il sito mette a "disposizione dettagli su traffico e cantieri e grazie alla funzionalità di 'mappa interattiva', consente di visualizzare contenuti di pubblica utilità, tra cui aree di servizio e di sosta, webcam, comunicazioni diffuse tramite i pannelli a messaggio variabile e informazioni meteo". Disponibili i numeri da contattare in caso di necessità, la carta dei servizi autostradali, il portale dedicato ai trasporti eccezionali e la possibilità di saldare i mancati pagamenti. Attraverso la piattaforma di messaggistica Telegram è possibile rimanere aggiornati (cercando la parola chiave A5 Sav) e prossimamente, per gli avvisi di traffico di particolare rilievo, anche con gli sms.