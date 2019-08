Casinò, sì a piano da 89,2% creditori

L'89,24 per cento dei creditori della Casinò de la Vallée spa ha aderito al piano di concordato preventivo in continuità. Il dato emerge dalla relazione del commissario giudiziale Ivano Pagliero trasmessa al tribunale di Aosta. "Si tratta di un risultato straordinario - si legge in una nota della casa da gioco - che premia un lavoro molto faticoso ed impegnativo, grazie al quale è stato possibile offrire ai creditori chirografari una percentuale di soddisfacimento (parimenti straordinaria) fissata al 78%.

L'approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori rappresenta un ulteriore passo, fondamentale, nel percorso, ancora impegnativo, necessario per il completamento dell'operazione di risanamento". I giudici dovranno ora fissare la data dell'udienza in camera di consiglio - che potrebbe svolgersi già a settembre - per decidere in merito all'omologa del piano.