Cade in crepaccio su Monte Rosa, salva

Un'alpinista olandese caduta in un crepaccio è stata estratta e portata in salvo dai suoi compagni di cordata e da una guida alpina che si trovava lungo lo stesso itinerario. L'incidente è avvenuto a 3.800 metri di quota sulla Punta Giordani, sul versante valdostano del massiccio del Monte Rosa. L'alpinista riferisce di non aver riportato conseguenze fisiche importanti.

L'elicottero della protezione civile non può avvicinarsi a causa delle condizioni di scarsa visibilità e quindi il recupero avverrà quando la donna riuscirà a raggiungere una quota utile, al di sotto delle nubi.