Trasporti, verso biglietto unico Vda

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - Un nuovo sistema tariffario integrato per il trasporto pubblico in Valle d'Aosta per viaggiare indifferentemente in autobus o in treno allo stesso prezzo sulla stessa tratta. Questo uno degli obiettivi del progetto finanziato dall'ultima variazione del bilancio regionale. Ciò sarà possibile anche attraverso nuove modalità di acquisto dei biglietti tramite, per esempio, un'applicazione su smartphone. "Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica - spiega in una nota l'assessore ai trasporti Luigi Bertschy - dovrà consentire a tutti gli utenti, siano essi valdostani o turisti, di utilizzare in modo semplice e chiaro il sistema dei trasporti pubblici, ottenendo le informazioni necessarie sulle linee e sugli orari e pagando il biglietto di viaggio con strumenti all'avanguardia e sempre più diffusi, quali gli smartphone e le carte di credito senza contatto". Un sistema 'aperto' che sia anche "in grado di interfacciarsi anche con altri modi di trasporto, come ad esempio il bike-sharing o il car sharing".