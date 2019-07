Idrocarburi Dora, chiesta archiviazione

Il pm Eugenia Menichetti ha chiesto al gip di Aosta l'archiviazione del fascicolo per inquinamento ambientale e attività di gestione di rifiuti non autorizzata aperto a seguito dello sversamento, a inizio novembre 2018, di idrocarburi nella rete fognaria e nella Dora Baltea da una stazione di pompaggio in disuso del deposito Eni di Pollein.

Erano indagati due dirigenti dell'Eni.

Dalle indagini condotte dal Corpo forestale valdostano è emerso che la causa era stata la rottura di una valvola. Sono stati accertati lavori di manutenzione svolti da ditte esterne ma non è stato possibile accertare quando è avvenuto l'ultimo intervento, di conseguenza la procura non può attribuire la responsabilità dell'accaduto con certezza. Sono stati tolti i sigilli anche alle ultime porzioni di impianto rimaste sotto sequestro.