Regione Vda con Fontina a Fiera tartufo

(ANSA) - AOSTA, 19 LUG - La presenza della Regione Valle d'Aosta all'89/a edizione della Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba e quella dell'Ente fiera e dell'Ente turismo di Alba al Modon d'Or 2019, concorso nazionale Fontine d'alpage, il 7 dicembre al Forte di Bard: sono i due principali eventi che l'assessore all'Agricoltura Laurent Viérin ha definito in un incontro ad Alba (Cuneo). Oltre al sindaco della città, hanno partecipato i rappresentanti dell'Ente fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba e dell'Ente turismo Langhe, Monferrato Roero. Il protocollo di intesa per la realizzazione di attività di promozione del binomio Fontina dop - Tartufo bianco d'Alba era stato sottoscritto durante Vinitaly 2019, a Verona. Le attività di valorizzazione dei due prodotti saranno presentate al 'Cheese' di Bra (Cuneo), il 20 settembre 2019. La fiera di Alba, ha detto Viérin, è "una delle principali vetrine dell'alta gastronomia e delle eccellenze italiane, rappresenta un'interessante opportunità per il nostro territorio".