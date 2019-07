Area megalitica aderisce a Via europea

(ANSA) - AOSTA, 19 LUG - L'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta aderisce all'itinerario culturale della Via europea del Megalitico, promosso dal Consiglio d'Europa. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale della Valle d'Aosta. L'iniziativa è nata a seguito del convegno tenutosi lo scorso aprile, al Forte di Bard, organizzato dalla Regione Valle d'Aosta e dall'Istituto europeo degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa, nell'ambito del Programma Routes4U per la Strategia europea per la Regione alpina (Eusalp). "L'adesione dell'Area megalitica all'itinerario culturale del Megalitismo certificato dal Consiglio d'Europa - afferma l'assessore Laurent Viérin - è l'occasione per inserire il sito archeologico all'interno di un circuito internazionale frequentato ogni anno da migliaia di visitatori permettendo così di aumentare la visibilità del sito di Saint-Martin-de-Corléans e dell'intero territorio regionale".