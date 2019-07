Accoltellamento Aosta, 49enne patteggia

Ha patteggiato sei mesi di reclusione (pena sospesa) Silvio Tadiello, l'aostano di 49 anni arrestato domenica sera per lesioni personali aggravate. Era accusato di aver accoltellato un conoscente, suo coetaneo, al culmine di un litigio, vicino alla propria abitazione, in corso Saint-Martin-de-Corleans. Il giudice Marco Tornatore ha disposto inoltre il suo rilascio. L'accusa era rappresentata dal pm Luca Ceccanti, la difesa dall'avvocato Genny Bouc. Tadiello era stato arrestato dai carabinieri, che in casa gli avevano trovato il coltello da cucina, lungo 35 centimetri, usato per l'aggressione. La vittima aveva riportato una ferita al torace guaribile in sette giorni.