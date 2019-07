Da Giunta Vda ddl segretari enti locali

(ANSA) - AOSTA, 13 LUG - La Giunta regionale ha deliberato di sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta di disegno di legge concernente "Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta". Obiettivo del provvedimento è "rispondere all'esigenza, sempre più impellente, anche in relazione ai recenti e prossimi pensionamenti, da parte degli Enti locali valdostani di avere nuovi Segretari". E' previsto lo svolgimento nel 2019 di una procedura concorsuale volta al reclutamento di queste figure professionali "di determinante supporto agli amministratori locali, anche in vista delle elezioni comunali del 2020". "In questo disegno di legge - spiega il Presidente della Regione, Antonio Fosson - si definiscono le modalità della procedura concorsuale, stabilendo i criteri per la determinazione dei posti da ricoprire, la durata e le modalità di utilizzo della graduatoria e di iscrizione all'Albo dei vincitori e degli idonei, mediante utilizzo a scorrimento della graduatoria stessa".