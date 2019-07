De Vere querela Casinò Saint-Vincent

La De Vere Concept srl ha presentato querela nei confronti della Casinò de la Vallée spa per inadempienze contrattuali. "Il 14 febbraio 2018 la De Vere ha sottoscritto un contratto con la Casinò de la Vallée - si legge in una nota - essendo risultata vincitrice della gara per partner commerciali nel settore della promozione/ organizzazione di eventi. Il compito era di effettuare un restyling completo della famosa "Sala Evolution" chiusa da diversi anni e lasciata nel degrado. De Vere non ha badato a spese per svolgere l'incarico. Illogico il comportamento della Casinò de la Vallée spa che, dopo una ristrutturazione completa della Sala e l'organizzazione di eventi che hanno portato ingenti entrate e circa 5000 presenze, tramite l'Amministratore Unico Filippo Rolando ha deciso arbitrariamente di recedere dal contratto, interrompendo inopinatamente solo dopo pochi mesi l'effettivo rilancio che si stava sviluppando per il Casinò, secondo noi solo per spunti politici a noi completamente lontani e sconosciuti".