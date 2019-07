Casinò St-Vincent, -3% incassi a giugno

Il Casinò di Saint-Vincent ha chiuso il mese di giugno con incassi da gioco di 4 milioni 265 mila 264 euro, in calo del 3,01 per cento (meno 132 mila 509 euro) rispetto allo stesso mese del 2018. Gli ingressi, inoltre, - secondo quanto riporta il sito gioconews.it -sono diminuiti dell'1,5 per cento. Scendono del 25,31 per cento (meno 403 mila 502 euro) gli incassi dei tavoli mentre crescono quelli delle slot machine, che ammontano a 3 milioni 74 mila 717 euro, il più 9,67 per cento rispetto al 2018 (più 270 mila 993 euro).



Complici i risultati positivi dei mesi scorsi, nel primo semestre 2019 gli incassi ammontano a 29 milioni 287 mila 884 euro, il più 7,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli incassi dei tavoli nei primi sei mesi del 2019 sono di 11 milioni 493 mila 120 euro (più 8,36 per cento) e quelli delle slot di 17 milioni 794 mila 765 euro (più 7,61 per cento). Gli ingressi sono stati 163 mila 607 (meno 0,38 per cento).