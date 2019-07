Auto fuori strada si ribalta, un morto

Tragedia sull'autostrada A5 Torino-Aosta, tra i caselli di Volpiano e Settimo Torinese. Una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale all'altezza del chilometro 5. Viaggiavano su un'auto che, forse a causa di un malore della conducente deceduta, è uscita di strada sul lato destro della carreggiata ribaltandosi più volte. La passeggera, una donna portatrice di handicap, è ricoverata in codice rosso al Cto di Torino, dove è giunta in elicottero.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Per consentire i soccorsi, la A5 è stata chiusa in direzione Torino con uscita obbligatoria allo svincolo di Volpiano.