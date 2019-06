Sport e cultura per Settimana Cervino

(ANSA) - AOSTA, 29 GIU - Una settimana dedicata allo sport in quota e alla cultura ai piedi del Cervino: è la proposta turistica di Valtournenche per l'avvio della stagione estiva.

Dal 15 al 21 luglio saranno organizzati corsi di sci e snowboard, escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo, prove pratiche di golf, giochi in piscina e relax con lo yoga.

Gli operatori propongono per l'occasione anche pacchetti turistici. La giornata clou dell'iniziativa sarà sabato 20 luglio quando sarà possibile - tra l'altro - fare una corsa con i campioni Bruno Brunod e Francesca Canepa oppure partecipare a un picnic serale con vista alla Chiesetta degli Alpini di Breuil-Cervinia. Hervé Barmasse curerà una serata evento dedicata alla storia e al futuro dell'alpinismo e in chiusura ci sarà uno spettacolo piromusicale.