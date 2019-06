Mostra Arte Contemporanea vs Artigianato

(ANSA) - AOSTA, 26 GIU - Sarà inaugurato il 5 luglio al Main (Maison de l'Artisanat International) di Gignod il progetto espositivo "Arte Contemporanea vs Artigianato". L'obiettivo dell'iniziativa è "riflettere sul rapporto tra arte e artigianato attraverso le opere di cinque artisti contemporanei che con le loro creazioni reinterpretano l'oggetto bastone, protagonista della mostra 'Bâton Amis' attualmente in corso".

"La gestione del Mian" - spiega la direttrice dell'Ivat, Nurye Donatoni - è sempre stata contraddistinta dalla volontà di sperimentare e ampliare gli orizzonti culturali offrendo al pubblico nuove esperienze e occasioni di riflessione. Dopo aver esplorato i luoghi e le culture del mondo, abbiamo deciso di raccontare l'oggetto bastone nelle sue possibili interpretazioni. Queste opere ci offrono un pretesto per affrontare un tema che ancora oggi crea confusione, il confine tra cosa sia arte e cosa artigianato e sul differente percorso di produzione di un'opera".