A Cva medaglia d'oro sostenibilità

(ANSA) - AOSTA, 20 GIU - Il gruppo idroelettrico Cva di proprietà della Regione Valle d'Aosta ha ottenuto dalla società EcoVadis la medaglia d'oro della Corporate Social Responsability (Csr), riguardante le implicazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa. La valutazione colloca la società valdostana nel 14% delle migliori aziende del settore della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; nel miglior 21% delle imprese per condizioni di lavoro e diritti umani e nel primo 11% per quanto concerne l'etica. Secondo l'amministratore delegato Enrico De Girolamo "rispetto al 2017 l'azienda ha migliorato il proprio punteggio".

""Questo riconoscimento comprova ulteriormente come questo management si stia prodigando, non solo per la crescita economico-finanziaria del Gruppo CVA, - commenta il presidente Marco Cantamessa - ma anche su tutti i fronti di riconoscibilità da parte di una più ampia varietà di stakeholder, migliorando l'azienda e raccogliendo sempre più riconoscimenti".