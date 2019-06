Rapina in minimarket ad Aosta, 2 arresti

La polizia ha arrestato nella notte due italiani residenti ad Aosta con l'accusa di aver compiuto la rapina di ieri, sabato 15 giugno, nel minimarket di corso Saint-Martin-de-Corléans 'La Bottega'. Nei confronti di Paolo Formento, di 32 anni, e David Mex (22) è scattato il fermo di polizia giudiziaria, che dovrà essere convalidato dal gip del tribunale di Aosta. Nel frattempo i due sono stati condotti in carcere a Brissogne.

Entrambi erano già noti alla squadra mobile della questura.

Verso le 18.20 un rapinatore a volto coperto ha puntato al negoziante una pistola - dalle indagini è emerso essere finta - e gli ha intimato di consegnare l'incasso (poche centinaia di euro). L'uomo è quindi fuggito a bordo di una moto, con targa coperta, guidata dal complice. Sono in corso accertamenti per stabilire eventuali collegamenti con la rapina avvenuta nella farmacia comunale di corso Ivrea sabato 8 giugno.

I due sono stati rintracciati ad Aosta nella notte. La squadra mobile della questura di Aosta è arrivata a loro partendo dai dettagli forniti dai testimoni. Sul posto, dopo i fatti, sono intervenute anche la squadra volante e la polizia scientifica.