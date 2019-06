S.Vincent dedica biblioteca a Primo Levi

(ANSA) - AOSTA, 15 GIU - Per onorare la memoria di Primo Levi il Consiglio comunale di Saint-Vincent ha deliberato all'unanimità di intitolare la Biblioteca comunale a suo nome.

Gli atti verranno trasmessi alla Presidenza della Giunta Regionale per l'emissione del decreto di autorizzazione della denominazione. "L'intitolazione della biblioteca a Primo Levi - si legge in una nota - non è solo il ricordo di chi ha testimoniato con la propria opera letteraria l'Olocausto. Lo scrittore torinese fu una figura poliedrica, la cui conoscenza è una scoperta continua. Legare il suo nome a quello della Biblioteca comunale accende una fiamma che potrà essere mantenuta viva nel corso degli anni con iniziative rivolte soprattutto alle nuove generazioni". Dopo il decreto del Presidente della Giunta Regionale, a inizio autunno la Biblioteca comunale organizzerà una giornata di eventi dedicata a Primo Levi, con iniziative rivolte anche alle scuole.