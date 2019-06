Ferrovia, pronto piano interventi in Vda

La Giunta regionale ha esaminato la proposta al Consiglio regionale del Programma strategico di interventi finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico e all'efficace inserimento della ferrovia valdostana nel contesto nazionale e internazionale dei trasporti. Il provvedimento è stato illustrato dall'assessore Luigi Bertschy: "E' un programma che era atteso da tempo. L'obiettivo è di collegare Aosta a Torino con il treno in un'ora e 40 minuti, oltre a migliorare i servizi nelle stazioni ferroviarie. Sarà integrato con il Piano regionale dei trasporti. Inoltre si rilancia sulla tratta Aosta-Pré Saint Didier-Courmayeur e sono allo studio agevolazioni tariffarie per i giovani". "Per fare tutto questo - ha concluso - sono necessarie risorse da parte dello Stato.

Stiamo aspettando notizie sugli 80 milioni annunciati in campagna elettorale".