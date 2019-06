Chatrian, allargare parco Mont Avic

"Valutiamo insieme le azioni da intraprendere. Questo parco, che è regionale, è ancora poco conosciuto. Lavoriamo ad un Mont Avic del futuro, alla possibilità di allargarne il territorio". Lo ha detto l'Assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, durante un incontro con i rappresentanti dell'area protetta, con il Presidente del comitato promotore e con i sindaci dei Comuni potenzialmente interessati al progetto di ampliamento (Fénis, Châtillon, Chambave, Pontey e Champdepraz).

"Prosegue il nostro impegno per valorizzare al meglio la più grande ricchezza che abbiamo in Valle d'Aosta - aggiunge Chatrian -, quell'habitat ambientale unico che vogliamo far conoscere dal punto di vista turistico, ma anche, e forse soprattutto, vogliamo far apprezzare e rispettare a coloro i quali lo vivono quotidianamente. In questo senso, l'incontro ha permesso di ascoltare le istanze che provengono dal territorio, perché tutti devono sentirsi parte di questo grande patrimonio che siamo chiamati a tutelare".