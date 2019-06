Boom truffe online: Cc,invito a prudenza

(ANSA) - AOSTA, 11 GIU - "Non è tutto ora ciò che luccica.

Dobbiamo insistere a livello preventivo perché ci sia più attenzione. Le truffe online si sono evolute, possono capitare a chiunque, avere indietro il denaro è molto difficile". Lo ha detto il capitano Danilo D'Angelo, comandante dei carabinieri della Compagnia di Aosta, in una conferenza stampa sui rischi legati agli acquisti online. Negli ultimi 12 mesi in Valle d'Aosta le truffe in rete segnalate ai militari sono aumentate del 50 per cento: ne è stata denunciata quasi una al giorno (334 in tutto). Tra i beni pagati - e mai ricevuti - anche "un cavallo e un trattore". "Ormai le truffe online pagano più dei furti in abitazione", ha sottolineato. Sono diversi gli accorgimenti da prendere prima di acquistare online: "Diffidare dai prezzi troppo bassi, leggere le recensioni sui venditori, controllare se le transazioni sono sicure, verificare su motori di ricerca e social l'identità e i numeri di telefono di chi vende: i noti truffatori spesso sono già stati segnalati".