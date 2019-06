Dopo restauro, rivive Palais Lostan

Dopo un importante intervento di restauro che ha interessato un'ampia parte del centro storico di Aosta riapre le porte il Palais Lostan, prestigioso edificio che ospita la Soprintendenza ai beni culturali. La struttura è stata inaugurata oggi.



"Un lavoro che è durato diversi anni e che rientrava già nella filosofia della 'restitution', cioè di restituire il polo culturale alla comunità, non solo i monumenti più conosciuti, ma anche questo luogo che diventa luogo di cultura", ha spiegato oggi l'assessore regionale ai beni culturali Laurent Viérin, intervenuto assieme al presidente della Regione Antonio Fosson. "Abbiamo concluso un intervento in piazza Severino Caveri, via Lostan e Palazzo Lostan - ha spiegato il Soprintendente Roberto Domaine - un progetto che ha avuto attenzione a evidenziare e valorizzare le varie fasi storiche, visto ci troviamo di fronte a una stratificazione di 2000 anni".