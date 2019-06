Pd, mandare a casa Consiglio Valle

(ANSA) - AOSTA, 6 GIU - "L'unica via per risolvere questa crisi è mandare a casa questo Consiglio regionale e tornare al voto". E' quanto chiede il Pd della Valle d'Aosta a proposito della crisi politica regionale. "Riformare la Legge elettorale, - spiega il partito - non può essere la scusa per non ridare la parola ai cittadini". Secondo il Pd "ormai è sempre più evidente la debolezza delle istituzioni e lo stallo amministrativo conseguente, mentre l'opposizione sembra incapace di andare oltre la polemica e le sterile schermaglie". "Vero che la nostra Regione ha problemi di governabilità, siamo convinti anche noi che servano anche delle riforme istituzionali per risolvere questa situazione - sottolinea la segreteria regionale Sara Timpano - ma in Valle d'Aosta ci sono anche problemi di credibilità della classe politica valdostana".