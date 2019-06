Adu Vda, nessun sostegno a Fosson

(ANSA) - AOSTA, 4 GIU - "Non siamo interessati né a sostenere il governo Fosson - già alleato della Lega e Sentinella in piedi, insomma non esattamente un esponente di Sinistra -, né tanto meno una maggioranza che veda il coinvolgimento della Lega". Lo afferma in una nota il coordinamento di Adu-Vda.

"Confermiamo la nostra disponibilità alle dimissioni, - spiega - auspicando quindi che si ridia la parola agli elettori, consapevoli che la democrazia si difende con la democrazia e non con gli arroccamenti".