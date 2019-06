Incarico a Fosson per verifica

I gruppi consiliari dell'ex maggioranza regionale confermano la fiducia al presidente della Regione Antonio Fosson e gli affidano "il compito di verificare le condizioni per proseguire nel lavoro iniziato a dicembre 2018". E' quanto spiegano in una nota Alliance Valdôtaine, Union Valdôtaine, Stella Alpina e Gruppo Misto (Fosson e Rini).



"La gente vuole risposte e i tempi richiedono stabilità e responsabilità. Se queste condizioni non saranno garantite, la strada sarà quella delle elezioni anticipate", aggiungono.



"Dopo mesi di ricatti, macchinazioni e assenze strategiche, oggi si è consumato il tradimento politico di Claudio Restano nei confronti della maggioranza. Ne prendiamo atto senza stupore e quasi con sollievo, - spiegano i gruppi - viste la necessità di fare chiarezza e uscire dal clima torbido di instabilità creato ad arte dal duo Restano-La Torre negli ultimi mesi".