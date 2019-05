Epav, appello a forze responsabili

(ANSA) - AOSTA, 31 MAG - Il movimento Epav, che esprime l'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega, "fa appello a tutte le forze responsabili affinché si riesca a lavorare con coerenza, coraggio ed umiltà per costruire un futuro che guardi ai veri bisogni dei cittadini, nella consapevolezza che mai come in questo momento la Valle d'Aosta ha bisogno di buona politica". E' quanto si legge in una nota in cui il coordinatore Marco Curighetti chiede di "porre fine agli attacchi sconsiderati da parte di chi si è fatto escludere dal quadro politico e di chi negli ultimi cinque anni ha lavorato solo per distruggere". "Crediamo - aggiunge - che il rispetto verso i valdostani ed il loro futuro, si debba esprimere con fatti concreti e attraverso la buona amministrazione, così come l'attuale Giunta regionale sta facendo".