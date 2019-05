Valanghe sul Monte Bianco, 26 evacuati

Ventisei alpinisti bloccati dalle valanghe sul versante francese del Monte Bianco sono stati evacuati ieri a bordo di un elicottero. A causa del rialzo delle temperature in questo periodo dell'anno, dopo mezzogiorno diverse slavine si sono staccate sull'Aiguille du Midi e le persone che in quel momento stavano percorrendo la via dei Grand Mulets sono state costrette a fermarsi. Alle 13.20 i soccorritori della gendarmeria di Chamonix (Francia) hanno verificato che nessuno fosse stato travolto, impiegando apparecchi da ricerca sotto la neve (Artva e Recco) e unità cinofile. Gli alpinisti bloccati sono stati condotti a piccoli gruppi fino alla funivia, a bordo di un elicottero della sécurité civile che ha concluso le operazioni a metà pomeriggio. Nessuno è rimasto ferito.