Pd vda, noi alternativa a Lega

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - "I numeri di queste elezioni europee sono chiari: il giorno dopo le elezioni possiamo dire che il Partito Democratico c'è, l'alternativa alla Lega siamo noi!".

Così il Pd della Valle d'Aosta, secondo partito nella regione con il 16,22 per cento, commenta l'esito delle elezioni europpe in Valle d'Aosta. "E' un risultato che ci spinge a continuare, con ancora più impegno, il lavoro di dialogo con le persone, i territori e le associazioni. Non possiamo però nascondere - si legge in una nota - che la sfida di oggi, anche in vista delle prossime elezioni comunali, è quella di contrastare la Lega di Salvini". "Gli elettori ci hanno dato l'incarico di essere argine all'onda nera delle destre, certo però non possiamo pensare di farlo da soli - sottolinea il segretario regionale Sara Timpano - dobbiamo mettere insieme i cittadini e le forze progressiste che non vogliono fare passi indietro sui diritti e che vogliono affrontare la questione ambientale".