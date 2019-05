Marzi,avanti con federazione autonomisti

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - La sconfitta alle elezioni europee non cambia la direzione dei movimenti autonomisti valdostani secondo Carlo Marzi, segretario della Stella Alpina: "Sicuramente questo risultato in termini di voti non può che essere uno slancio per il progetto federativo di cui parliamo da qualche mese". "Anche perché, ahimè, pur restando tristemente sorpresi per questo risultato sul fatto - prosegue Marzi - che ci fossero questioni da sistemare e sulle quali andare oltre eravamo consapevoli e anche per questo siamo partiti con il progetto Autonomie per l'Europa". Secondo il segretario della Stella Alpina "l'obiettivo vero era quello comunque sia di creare un fronte autonomista ma allo stesso tempo anche di sperimentare in occasione delle prossime comunali" . Il risultato del candidato Marco Gheller, in termini di preferenze personali, "conferma - secondo Marzi - la sua qualità sia la valenza del progetto". Quanto alla richiesta di elezioni anticipate avanzate dalla Lega Marzi replica: "trovino 18 voti".