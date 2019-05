Lega chiede dimissioni Presidente Vda

(ANSA) - AOSTA, 27 MAG - Dopo il successo delle elezioni europee (37%) la Lega chiede le dimissioni del presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, espressione dei movimenti autonomisti che hanno ottenuto il 14% con una lista apparentata al Pd. "Direi che i valdostani si sono espressi, il presidente della Regione a fronte di questo risultato e dei numeri di questa maggioranza dovrebbe dare le dimissioni; non tenteremo alcun ribaltone l'unico modo per dare dignità a questa Valle d'Aosta è tornare alle urne per avere delle maggioranze di governo differenti che possano permettere di cambiare la regione", ha spiegato Nicoletta Spelgatti, ex governatrice e leader locale del Carroccio. "Oggi è una data storica - ha commentato Marialice Boldi, commissario della Lega nella regione autonoma - siamo il primo partito in Valle d'Aosta". Per Paolo Sammaritani, candidato aostano nel collegio Nordoccidentale, "la Lega Valle d'Aosta ha un futuro radioso, lo possiamo dire perché abbiamo i numeri in mano".