Nove nuovi Cavalieri Repubblica in Vda

In occasione delle celebrazioni per il 73/o anniversario della proclamazione della Repubblica in Valle d'Aosta saranno insigniti del titolo di Cavalieri della Repubblica Severino Cubeddu (Polizia di Stato), Tommaso Cundari (Carabinieri), Anna Fosson (Presidenza della Regione), Ladislao Mastella (Artigiano), Paolo Morale (Carabinieri), Maurizio Pinardi (Carabinieri), Eugenio Raimo (Carabinieri), Massimiliano Rocco (Carabinieri) e Giovanni Zara (Guardia di Finanza). La cerimonia di consegna delle onorificenze è in programma domenica 2 giugno, alle 11, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Interverrà il Presidente della Regione.