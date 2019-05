Chiavazza sospeso fino a sentenza

L'amministrazione comunale di Valtournenche ha prolungato fino alla sentenza definitiva la sospensione dal servizio di Fabio Chiavazza, l'ex responsabile dell'ufficio tecnico rimasto in carcere dal 20 novembre 2018 al 10 maggio scorso nell'ambito dell'inchiesta 'Do ut des' su un giro di corruzione in appalti pubblici. La delibera numero 79 del 15 maggio scorso prevede per Chiavazza la "privazione della retribuzione" e "la corresponsione, per il periodo di sospensione cautelare facoltativa, di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile". La decisione tiene conto "del ruolo ricoperto dal dipendente e della gravità dei reati attualmente contestati allo stesso, relativi a fatti commessi in servizio che, qualora definitivamente accertati, potrebbero comportare, in ipotesi, la sanzione disciplinare del licenziamento", oltre a "la risonanza e il pregiudizio che detti reati possono determinare sull'attività dell'Ente nel caso di permanenza in servizio del dipendente".