Legionella, Usl chiude piscina S.Vincent

A causa della presenza di Legionella pneumophila nelle acque prelevate dalle docce comuni, è chiusa al pubblico da alcuni giorni la piscina comunale di Saint-Vincent, annessa al palazzetto dello sport.

La presenza del batterio è stata riscontrata da Arpa Valle d'Aosta, che ha esaminato i campioni d'acqua prelevati per eseguire esami specifici dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl della Valle d'Aosta, nell'ambito di un controllo sull'impianto idrico sanitario delle docce.

E' stato chiesto al responsabile dell'impianto di chiudere la piscina per consentire la bonifica delle acque, secondo i criteri indicati dalle linee guida del Ministero della Salute; di effettuare in regime di autocontrollo analisi successive per accertare l'avvenuta bonifica; di trasmettere l'esito al Servizio di Igiene e sanità pubblica. La conclusione positiva di questo iter consentirà la riapertura immediata della piscina.