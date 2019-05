Foto volpe vince concorso Grand Paradis

"Volpe artica nella tormenta di neve" di Samuele Parentella di Besana Brianza ha vinto il quindicesimo concorso fotografico di Fondation Grand Paradis, dedicato a "Realtà e Sogno". Il verdetto della giuria - Maurizio Broglio, Davide Jaccod, Enzo Massa Micon, Paolo Rey e Luisa Vuillermoz, direttore di Fondation Grand Paradis - è stato unanime: "Sognare la perfezione e riuscire a renderla realtà: un animale sfuggente concede il proprio sguardo al fotografo in uno scatto cercato a lungo, restituendo un'atmosfera potente che la neve trasforma ancora più in una fiaba. E tutto trova il proprio stupefacente equilibrio". Secondo posto per Massimo Arcaro di Quart e terzo posto per Paolo Taldo di sarre. Al concorso hanno partecipato 169 appassionati di fotografia, che hanno inviato oltre 440 scatti.