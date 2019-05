Maria Grazia Monaci nuovo rettore Univda

Il Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta ha nominato Maria Grazia Monaci quale nuovo rettore dell'ateneo valdostano. Il Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali entrerà in carica il primo novembre prossimo e sostituirà Fabrizio Cassella. Oltre a lei erano in lizza per l'incarico anche il direttore del Dipartimento di politiche economiche, Marco Alderighi e la professoressa di economia applicata all'Università di Bari Angela Stefania Bergantino. E' stata invece rinviata la nomina del nuovo Direttore generale dell'ateneo.