'Le montagne' di Gribaudo a Courmayeur

(ANSA) - AOSTA, 11 MAG - Sarà esposta nei locali della biblioteca di Courmayeur l'opera 'Le montagne di Ezio Gribaudo', realizzata nel 1990 dal pittore ed editore d'arte torinese. Già esposta ai piedi del Monte Bianco nel 2014 al Museo delle Guide nel 2014, si tratta di un trittico, in tecnica mista, che è stato acquisita dal Comune di Courmayeur in comodato d'uso gratuito. L'inaugurazione è prevista per sabato 18 maggio, alle 18. Alla cerimonia parteciperà l'autore accompagnato dalla figlia Paola Gribaudo, storica dell'Arte, editore e presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti.