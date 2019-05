Regione fa causa a Ccs Cogne

La Giunta regionale sceglie la linea dura sulla vicenda del palazzo Cogne e dà il via libera ad azioni giudiziarie nei confronti del Ccs Cogne per tornare in possesso dell'immobile che deve essere sgomberato a causa di problemi di agibilità. La decisione è stata presa oggi. La Regione procederà anche al recupero dei crediti nei confronti del circolo che fino ad ora ha gestito il palazzo.