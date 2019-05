La Sinistra da femminismo a antirazzismo

"La Sinistra propone un programma chiaro, femminista, ecologista e antirazzista e la nostra candidata racchiude in sé tutti questi tratti. E' attenta ai temi della migrazione e dell'integrazione, dell'ecologia e dell'uguaglianza". Jeanne Cheillon, portavoce di Adu, ha presentato così la candidata alle europee nella circoscrizione del Nord-Ovest Chiara Giordano, 38 anni, commerciante. La sua candidatura in Valle d'Aosta è sostenuta anche da Rifondazione Comunista. "La mia presentazione è all'aperto perché la politica deve tornare fuori dai palazzi del potere, tra la gente per riconquistarne la fiducia" ha sottolineato la candidata.

"Bisogna dire con chiarezza se vogliamo uccidere l'idea di Europa o portarla avanti, migliorandola dal suo interno. L'Unione europea è da rivedere ma da soli non si va da nessuna parte".