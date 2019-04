Regione, assunti 400 operai forestali

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - Si concluderà martedì 30 aprile l'iter per l'assunzione di circa 400 operai forestali, che saranno suddivisi in oltre 60 squadre su tutto il territorio regionale e daranno vita a circa 300 cantieri per una durata di sei mesi. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Ambiente, risorse naturali e corpo forestale, Albert Chatrian.

Le squadre sul campo avranno l'obiettivo di migliorare i sentieri, i boschi, le sistemazioni montane e il verde pubblico e saranno inoltre incaricate di effettuare un monitoraggio costante affinché l'amministrazione possa confrontare il lavoro svolto con le linee guida previste dal piano 2019-2021.

"Al fine di verificare che i lavori vengano svolti nel migliore dei modi, l'assessorato si impegnerà a monitorare la situazione effettuando costantemente dei sopralluoghi puntuali", spiega Chatrian.