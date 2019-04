Scialpinismo, 849 atleti al Mezzalama

(ANSA) - BREUIL-CERVINIA (AOSTA), 27 APR - Sono 849 gli atleti, suddivisi in 283 squadre, attesi al via del Trofeo Mezzalama, fissato alle 5.30 di domani, a Breuil-Cervinia. Li aspetta una traversata del Monte Rosa lunga 45 chilometri, con 3.272 metri di dislivello positivo, fino all'arrivo di Gressoney-La-Trinité. Quest'anno saranno tre i quattromila che dovranno essere valicati: oltre ai classici Castore e Naso del Lyskamm, è stata infatti inserita nel tracciato anche la Roccia della Scoperta (4177 metri). La partenza, inizialmente prevista oggi, è stata fatta slittare per consentire la ritracciatura del percorso dopo le nevicate dei giorni scorsi.

Tra le squadre favorite figurano quella del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur (Robert Antonioli, Michele Boscacci e Matteo Eydallin), il team 'Kilian with the Austrian's' (Kilian Jornet, Jakob Herrmann e Armin Hoefi) e il trio italo-elvetico (William Boffelli, Werner Marti e Martin Anthamatten).